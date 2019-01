Distopia de Octavia E. Butler ganha espetáculo musical nos Estados Unidos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ficção científica já está no cinema, na TV e até nos musicais. “A Parábola do Semeador” (editora Morro Branco), um dos livros mais importantes do afrofuturismo, escrito pela americana Octavia E. Butler (1947-2006) e publicado em 1993, ganhou uma versão musical nos Estados Unidos que já tem viajado pelo mundo com suas apresentações.

No livro, uma série de crises ambientais e econômicas acaba por isolar parte da população em cidades muradas. Nesse contexto distópico, a jovem negra Lauren Oya Olamina, dotada da habilidade de sentir no próprio corpo as sensações que pessoas próximas a ela experimentam, cria uma nova religião. Esse novo sistema de crenças, prega Olamina, seria uma preparação para que os humanos ocupem novos planetas no futuro.

Já o musical, chamado “Octavia E. Butler’s Parable Of The Sower - The Opera”, escrito pela musicista Toshi Reagon, coloca no palco um time de cantores e instrumentistas que encena e canta músicas inspiradas na obra que vão do blues ao gospel (veja o trailer aqui: https://vimeo.com/273550563).

O espetáculo teve sua estreia mundial no final de 2017 e, desde então, já foi apresentado em festivais da Holanda e Singapura.

Assim como em “Kindred - Laços de Sangue” (1979), clássico da ficção científica escrito por Octavia que só chegou ao Brasil recentemente, a autora usa a ficção para tratar de temas como o preconceito racial e religioso.

No Brasil, “A Parábola do Semeador” foi publicado no ano passado.