Distribuidoras abrem chamamento público para aquisição de gás natural

Redação Bem Paraná com assessoria

Em busca de condições de mercado mais competitivas e da diversificação das fontes supridoras, cinco concessionárias de distribuição de gás natural canalizado que atuam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, todas atendidas pelo mesmo gasoduto de transporte (Bolívia-Brasil), promovem uma ação coordenada para o recebimento de propostas para a aquisição de gás natural.

As empresas participantes da ação são a COMPAGAS (Companhia Paranaense de Gás), a GasBrasiliano (Gas Brasiliano Distribuidora), a MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul), a SCGÁS (Companhia de Gás de Santa Catarina) e a SULGÁS (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul).

Com volume total de aquisição de aproximadamente 10 milhões de m3/dia, a iniciativa visa encontrar novos agentes interessados na oferta do gás natural que atendam as expectativas do mercado. “Este é um novo modelo de negócio para ampliar o desenvolvimento do gás natural como matriz energética. As concessionárias estão se antecipando e indo atrás de alternativas para assegurar o abastecimento e proporcionar ao consumidor final um serviço eficiente e de qualidade", destaca Luiz Malucelli Neto, diretor-presidente da Compagas.

Com o início do suprimento podendo ocorrer a partir de 2020, a iniciativa foi tomada após a elaboração de estudos específicos que indicaram a oportunidade de formatação conjunta de um edital e termo de referência para este fim. Juntas, as cinco distribuidoras atendem mais de 134 mil consumidores de gás natural e possuem mais de 4,4 mil quilômetros de redes de distribuição em 161 municípios.

A chamada pública e respectivos editais estarão disponibilizados nos sites de cada distribuidora a partir do dia 10 de agosto de 2018. Devido à especificidade das características de cada distribuidora em relação a volumes e pontos de entrega, os editais são individualizados por Companhia, porém todas as demais informações durante o processo serão tratadas de forma coordenada entre as cinco concessionárias.