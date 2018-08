Dizendo-se revoltado, Lacerda afirma que não desistirá da disputa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda afirmou nesta quarta-feira (1) que não desistirá da disputa ao governo de Minas. Em nota divulgada à noite, Lacerda disse receber a decisão de seu partido, o PSB, de retirar sua candidatura em apoio ao PT com indignação, perplexidade, revolta e desprezo.

Na nota, Lacerda conta ter sido surpreendido pelo PSB, através de seu presidente, Carlos Siqueira. "Ao contrário de diversas manifestações anteriores onde disse clara e publicamente que a nossa candidatura era uma das prioridades do partido, [Siqueira] veio a Belo Horizonte comunicar que a direção nacional do partido tomou a decisão política de alinhamento com o PT em Minas Gerais. A mim foi oferecida, como alternativa à candidatura ao governo do Estado, a candidatura ao Senado em uma composição com o Partido dos Trabalhadores, sugestão com a qual prontamente discordei", escreveu Lacerda. "Recebi esta comunicação com indignação, perplexidade, revolta e desprezo."

Em nenhum momento, Lacerda afirma ter acatado a decisão da cúpula do PSB. "Sou um cidadão que vem tentando contribuir ao longo da minha vida para tentar tornar o mundo um lugar melhor. Mesmo quando interesses que não estão a serviço para o melhor da população, das cidades, estados e País, não podemos perder a esperança. O povo mineiro nunca perdeu a esperança e continuará tendo em mim um cidadão, como você, que acredita que uma mudança profunda precisa acontecer. Eu acredito. E é possível", concluiu.