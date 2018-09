'Dizer que alguém salvará sozinho o país é conversa', diz Temer

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer disse nesta quinta (27) que o eleitor deve desconfiar de candidatos que não apresentem projetos ou equipes de governo nas eleições deste ano. "Não pensem que o presidente da República faz tudo sozinho", afirmou, em discurso de encerramento da feira Rio Oil & Gas.

"Essa coisa imaginária de que alguém vai salvar o país sozinho é conversa. Tem que ter projeto", afirmou. Temer não disse a quem se referia e não deu entrevista após o discurso. Ele defendeu que seu governo, que começou após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, tinha como projeto o documento "Ponte para o futuro", divulgado quando ele ainda era vice-presidente.

"Entenderam como críticas ao governo, mas era uma contribuição. E acabou virando o projeto do nosso governo", disse Temer, em discurso em que citou medidas como a abertura do setor de petróleo, a Lei de Responsabilidades das Estatais e a recuperação da Petrobras como legados.

Após ser constrangido por um funcionário do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) em evento na tarde desta quinta na sede do banco, o presidente foi homenageado pela indústria do petróleo, beneficiada por leis que reduziram o compromisso de compras no país e estenderam o prazo dos benefícios fiscais ao investimento exploratório.