Djokovic celebra milésimo jogo profissional e bate aproveitamento de rivais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de Novak Djokovic por 2 sets a 0 sobre o alemão Alexander Zverev neste sábado (13), pela semifinal do Masters de Xangai, marcou a milésima partida do sérvio como profissional no chamado ‘nível turnê’.

Segundo a ATP (Associação de Tenistas Profissionais), Djokovic chegou à 827ª vitória no nível turnê da Era Aberta (a partir de 1968). O aproveitamento do sérvio (82,7%), aliás, é superior aos dos maiores rivais, Rafael Nadal e Roger Federer.

O espanhol completou a milésima partida com aproveitamento de 82,2%, 822 vitórias. O suíço, fez mil jogos com 81,4% e 814 vitórias.

Apenas 12 jogadores completaram a marca de mil partidas no chamado nível turnê. Após a partida, Djokovic afirmou que foi uma ótima maneira de comemorar o feito.

“Foi uma ótima maneira de celebrar o marco. Foram muitos números, simbolicamente o milésimo jogo, uma hora exatamente de jogo hoje”, disse Djokovic. "Quando se trata do jogo, pensei que fiz tudo o que pretendia fazer muito bem".

Djokovic enfrentará o croata Borna Coric, de 21 anos, na final do Masters de Xangai. O jovem derrotou o suíço Roger Federer por 2 sets a 0.