Djokovic conquista o Master 1.0000 de Xangai, na China

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista Novak Djokovic conquistou neste domingo (14) o torneio Master 1.000 de Xangai, na China. O sérvio bateu o croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais 6-3 e 6-4.

Com o resultado de em Xangai, Djoko alcançou a sua 18ª vitória consecutiva em quadra dura nos torneios de 2018.

A vitória sobre o tenista de número 19 do mundo, em uma partida de 1h36min, deixou o sérvio a 215 pontos do atual líder do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal.

Nadal não participou do torneio na China para se recuperar da lesão no joelho sofrida no US Open. O espanhol deve voltar a competir no Masters 1.000 de Paris, que acontece a partir do dia 29 de outubro.

Essa foi a terceira vez que Djokovic e Coric se enfrentaram. O sérvio venceu os três jogos.

Nesta temporada, Djokovic conquistou Wimbledon, US Open, Masters 1.000 de Cincinnati e agora o de Xangai. Agora, o sérvio foca em seus próximos jogos para terminar a temporada em primeiro no rank da ATP.