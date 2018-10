Djokovic faz crítica a calendário e coloca Copa Davis em 2º plano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova versão da Copa Davis, agora gerenciada por empresa de Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, segue rendendo polêmicas dentro da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

Nesta quinta-feira (11), foi a vez do ex-número 1 do mundo Novak Djokovic expressar descontentamento com a competição que coloca os jogadores representando o seu país.

Em entrevista concedida depois de conquistar a 15ª vitória consecutiva na temporada e garantir vaga nas quartas de final em Xangai, na China, Djokovic colocou a nova —e já badalada— versão da Copa Davis em xeque.

“As datas da Copa Davis são muito ruins para os grandes jogadores. Eu vou priorizar a Copa do Mundo da ATP”, declarou o sérvio, citando o torneio criado para concorrer com a Davis em 2019.

Djoko, aliás, colocou em dúvida a própria presença na primeira versão do torneio no ano que vem.

“Não sei se irei jogar, é algo que tenho que falar com a minha equipe. (...) O Mundial deveria ser um único grande torneio e não separado, mas tudo indica que não será assim”, comentou o tenista sérvio.

A Copa Davis foi adquirida pela empresa Kosmos, que tem Piqué como o principal acionista. A principal mudança para a primeira edição corresponde ao calendário: enquanto o tradicional torneio se espalha por todo o ano, a nova versão ocorrerá em apenas uma semana.