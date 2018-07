Djokovic vence "1ª parte" de semi contra Nadal em Wimbledon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por causa do grande atraso provocado pela partida entre Kevin Anderson e John Isner, a semifinal entre Rafael Nadal e Novak Djokovic teve de ser interrompida após o final do terceiro set. O jogo foi suspenso com o sérvio vencendo a partida por 2 sets a 1.

De acordo com uma lei municipal de Londres, a partida não pode ocorrer depois das 23h, no horário local, (19h de Brasília). Com isso, a partida entre o sérvio e o espanhol continuará neste sábado (14).

O início de partida foi bastante equilibrado, com Nadal adotando uma postura bastante agressiva dentro de quadra, mas que foi controlado com as bolas mais profundas de Djoko.

O sérvio entrou muito bem no jogo, conseguindo cinco aces e complicou diversas vezes a vida do espanhol nos saques, que precisou se virar para não ceder a quebra. A resistência de Nadal não durou muito e logo teve o set quebrado, permitindo que Djokovic fechasse o set com tranquilidade.

No segundo set, Rafael Nadal voltou com muita vontade. O espanhol demonstrou a mesma agressividade imposta no início do primeiro set, mas dessa vez Djokovic não teve muito o que fazer. Logo no terceiro game, Nadal conseguiu quebrar o serviço, mas não resistiu e cedeu a quebra no game seguinte. O fato, porém, não abalou o tenista, que voltou a conseguir uma quebra para assumir a liderança no placar no set e empatar a partida.

Muito equilibrado, o terceiro set mostrou todo o potencial dos dois tenistas dentro de quadra. Com mais de uma hora de duração, essa etapa da partida precisou ser decidida em um longo tie-break, que acabou com Djokovic superando Nadal por 10 a 8 e abrindo 2 sets a 1 no placar.