Doações de sangue crescem em todo Estado neste início de ano

AN-PR

O número de doações de sangue cresceu em todo o Paraná nas duas primeiras semanas deste ano, informa o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar). De acordo com o farmacêutico Paulo Hatschbach, que atua no órgão, o aumento começou ainda nos feriados de final de ano, quando foi feito um apelo à população para que não deixasse de doar. “E os doadores corresponderam”, afirma.

Nos primeiros quinze dias de janeiro as doações chegaram a 6.502 em todo Estado. No mesmo período do ano passado, o número havia sido de 6.314 doações – uma alta de 3,9%. O ideal para manter os estoques são 16 mil doações por mês. Neste período de férias, em especial, as doações são fundamentais já que o número de acidentes nas estradas costuma crescer.

“A população atendeu nosso apelo, e no momento temos estoque suficiente para os 385 hospitais do Paraná. Esperamos que as pessoas continuem doando para que possamos atender a demanda e salvar vidas”, destaca Hatschbach.

As doações podem ser feitas em qualquer posto de atendimento do Hemepar em todo Paraná. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, em bom estado de saúde e com mais de 50 quilos, pode doar. Menores de idade precisam ter autorização e a presença do responsável legal.

Os homens podem doar sangue quatro vezes por ano, com intervalos de 60 dias, e as mulheres três vezes em um ano, com intervalos de 90 dias.