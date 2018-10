Documentário sobre Garrincha no Corinthians é uma das atrações do Cinefoot

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Garrincha no Timão" é uma das atrações do Cinefoot, único festival de cinema de futebol do Brasil, que acontece até a próxima quarta-feira (3), no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo.

A história é contada por meio de depoimentos de Elza Soares, dos jornalistas José Trajano, Juarez Soares, José Maria de Aquino e Celso Unzelte, do professor José Teixeira (morto neste ano) e dos ex-jogadores Coronel, Jair Marinho, Marcos e Rildo, entre outros.

O documentário, dirigido pelos jornalistas Helvidio Mattos e Rafael Valente e que tem a coprodução da ESPN com a Canal Azul, aborda a pouco conhecida trajetória de Mané Garrincha no Corinthians, em 1966, quando o jogador e clube alvinegro, estavam em baixa e tentavam se reerguer.

Na época, o atacante estava com 32 anos, havia operado os dois joelhos e vinha de um período ocioso, com poucos jogos pelo Botafogo, seu único clube até então em 13 anos como profissional de futebol.

Havia até um consenso de que a última atuação brilhante dele fora na decisão do Estadual do Rio de Janeiro de 1962, quando a equipe alvinegra derrotou o Flamengo. Foi naquele ano também que ele levou a seleção ao título da Copa disputada no Chile.

"A história desse curioso casamento entre Garrincha e Corinthians permaneceu durante várias décadas um mistério devido a escassez de informações. Afinal, como foi a passagem do Mané pelo clube paulistano? Por que ela durou um ano e apenas 13 jogos? O Corinthians não conseguiu mesmo ser campeão? Respostas que podem ser encontradas no documentário Garrincha do Timão", disse o jornalista Rafael Valente.

Além da contratação de Garrincha, o Corinthians trouxe dois outros jogadores considerados craques na época: Ditão (zagueiro) e Nair (meio-campista) da Portuguesa. Com esse trio, a "A Gazeta Esportiva" usou a palavra Timão para classificar a equipe do Corinthians

O extinto periódico usou outras vezes a palavra Timão e ela caiu no gosto da torcida, que adotou mesmo sem o Corinthians ter conseguido o sucesso esperado

Para quem for ao Pacaembu para assistir aos filmes da mostra pode aproveitar para conferir a exposição "Clássico é Clássico e vice-versa", que estreou no último sábado (29) no Museu do Futebol. Ela usa rivalidades locais como um caminho para narrar as dualidades representadas no futebol. A exposição ficará em cartaz até o dia 3 de fevereiro.

MOSTRA CINEFOOT 2018

Onde: Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu - Praça Charles Miller, s/n) - Entrada gratuita

Programação:

Segunda (1º)

19h

Craque Bobby Robson: Mais que um Treinador

20h45

Um Bayern Diferente

Don Diego - Carne, Osso e Coração

Terça (2)

10h

Sessão Dente de Leite (curtas): Gaúchos Canarinhos, O primeiro João A Rua, É Pública, A Culpa É do Neymar, Dois Pés Esquerdos, Tapete Verde, Craque 19h

Garrincha no Timão

VAR - Reflexões sobre o Árbitro de Vídeo

20h30

Todos Querem Colo-Colo

Triunfo

Quarta (3)

10h

Sessão Dente de Leite (curtas): Gaúchos Canarinhos, O primeiro João A Rua, É Pública, A Culpa É do Neymar, Dois Pés Esquerdos, Tapete Verde, Craque

19h

A Mais Briosa - Um Amor 100 Divisão

20h30

A Primeira 1958 - O Ano em que o Mundo Descobriu o Brasil