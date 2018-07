Documentário sobre Paul Walker, ator de 'Velozes e Furiosos', ganha trailer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Paramount divulgou trailer do documentário "I Am Paul Walker", sobre o ator norte-americano Paul Walker, que morreu em um acidente de carro, em 2013, em Los Angeles, nos EUA.

O filme, que conta a história de vida do ator, deve estrear no Paramount Channel, nos EUA, em 11 de agosto. No Brasil, o documentário ainda não tem previsão.

Cody e Ashlie Walker, irmãos do protagonista da franquia "Velozes e Furiosos" dão depoimento sobre a infância de Paul e como era o relacionamento deles. Nas imagens é possível ver vídeos produzidos pela família, além de depoimentos de pessoas próximas a Paul.

ACIDENTE DE CARRO

Paul Walker, que completaria 45 anos no dia 12 de setembro, morreu aos 40 anos após um acidente de carro na região norte de Los Angeles, nos EUA. Ele estava no banco do passageiro de um Porsche quando o veículo se chocou contra uma árvore e um poste e explodiu.

Além dele, o amigo Roger Rodas, 38, também morreu. Eles estavam no local para um evento de caridade da Reach Out Worldwide, na comunidade de Valência, em Santa Clarita, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Hollywood.