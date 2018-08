Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 2019 foi vendido no Brasil

Antonio Trajano

Alguns carros que não são comercializados no Brasil por sua montadora de origem, são trazidos através de importadoras independentes. A Direct Imports com sede em São Paulo, entrega nesta a primeira unidade do Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 2018, o muscle car aspirado mais potente do mundo. O carro chega ao país equipado com um motor V8 de 6.4L e 392cv de potência, 56,6kgfm de torque e câmbio automático TorqueFlite de oito velocidades. O esportivo incorpora sua vocação para carro de corrida, especialmente as arrancadas. Para isso conta com diferencial assimétrico para um deslizamento limitado, suspensão adaptativa e rodas aro 20” de alumínio polido com acabamento preto fosco. Ainda tem pneus de 4 estações Nexen SUR4G Drag Spec, para garantir o controle máximo do veículo. O modelo ainda vem equipado com um sistema de escape que fornece um ronco único ao motor. Outra novidade no modelo são os eixos e carcaças de alumínio fundidos, mais leves, ajudam a reduzir o peso e o atrito em comparação às gerações anteriores. A suspensão inclui molas, barras estabilizadoras e amortecedores de alto desempenho Bilstein ®. No console central traz um kit multimídia Uconnect de 8,4”.

Na tela é possível controlar o modo de condução, controle da força G, controle de tração e sensibilidade do acelerador. O sistema multimídia possui outras funções, como: GPS, informações do tempo, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto e controle de sistema Alpine. Quando o assunto é qualidade de som, o Challenger Scat pack não deixa a desejar; com seis alto-falantes amplificados. O Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 2018, chega ao Brasil por R$ 399 mil, com todas as taxas inclusas.