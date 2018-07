Dodô diz que empate em SC não é ruim, mas admite fase 'incômoda' do Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de empatar com o Palmeiras no Pacaembu, no meio da semana, o Santos conseguiu mais um ponto no Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com a Chapecoense na noite deste domingo (22), em Chapecó. A fase, porém, continua ruim. Na saída de campo, Dodô até destacou a importância do resultado, mas admitiu que a atual situação 'incomoda'.

Incomoda bastante. Foi um jogo muito físico, forte fisicamente, e tivemos duelos duros na parte defensiva. Não aproveitamos as chances na frente. É uma situação que incomoda, mas temos que trabalhar para sair dali [parte debaixo da tabela] e temos um jogo a menos para aproveitar", disse o lateral, recordando que o Santos -assim como o Vasco- tem uma partida a menos que os adversários.

"O ponto não é ruim. É o segundo jogo que a gente sai sem perder fora de casa [contando a vitória sobre o Fluminense, ainda antes da Copa], uma coisa que a gente estava com dificuldade. Mas ainda não é o suficiente", completou Dodô.

Sem David Braz e Jean Mota, suspensos, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira (25) para encarar o Flamengo, na Vila Belmiro, às 21h45, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.