Dois apostadores dividem prêmio da Lotofácil e levam R$ 1 milhão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.714 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 1.197.030,64. Os números sorteados nesta sexta-feira (21), em Oliveira (MG), foram os seguintes: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.197.030,64

14 acertos - 313 apostas ganhadoras, R$ 2.353,47

13 acertos - 14016 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 190525 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1109154 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.782 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (21), em Oliveira (MG), foram os seguintes: 03, 40, 55, 75 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 2,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 31 apostas ganhadoras, R$ 12.822,83

Terno - 3 números acertados - 4616 apostas ganhadoras, R$ 129,49

Duque - 2 números acertados - 121051 apostas ganhadoras, R$ 2,71

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.903 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (21), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 03, 05, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 40, 41, 64, 71, 74, 75, 79, 88, 90 e 97. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 1,4 milhão.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 54.460,15

18 números acertados - 105 apostas ganhadoras, R$ 1.852,38

17 números acertados - 1078 apostas ganhadoras, R$ 126,29

16 números acertados - 6546 apostas ganhadoras, R$ 20,79

15 números acertados - 27608 apostas ganhadoras, R$ 4,93

0 acertos - Não houve acertador