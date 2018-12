Dois apostadores levam mais de R$ 3 milhões em premiação na Lotomania

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as 20 dezenas do concurso 1.925 da Lotomania. Os bilhetes de Salvador e do Rio de Janeiro vão render aos ganhadores o prêmio de R$ 3.232.165,30. Os números sorteados nesta sexta-feira (7), em São Paulo, foram os seguintes: 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 33, 40, 43, 50, 56, 65, 66, 80, 84 e 89. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 450 mil.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 3.232.165,30

19 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 19.515,37

18 números acertados - 251 apostas ganhadoras, R$ 1.249,56

17 números acertados - 2159 apostas ganhadoras, R$ 101,68

16 números acertados - 11959 apostas ganhadoras, R$ 18,35

15 números acertados - 48504 apostas ganhadoras, R$ 4,52

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 175.638,31

LOTOMANIA

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.747 da Lotomania. O bilhete de Recife vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.215.211,10. Os números sorteados nesta sexta-feira (7), em Santo Anastácio (SP), foram os seguintes: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 2.215.211,10

14 acertos - 400 apostas ganhadoras, R$ 1.704,01

13 acertos - 17366 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 221733 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1220533 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.845 da Quina. O bilhete de Curitiba vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.410.047,50. Os números sorteados nesta sexta-feira (7), em Santo Anastácio (SP), foram os seguintes: 06, 11, 15, 36 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.410.047,50

Quadra - 4 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 3.209,48

Terno - 3 números acertados - 7550 apostas ganhadoras, R$ 83,74

Duque - 2 números acertados - 158217 apostas ganhadoras, R$ 2,19