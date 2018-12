Dois corpos são resgatados de helicóptero que caiu na Mantiqueira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros resgatou dois corpos do helicóptero que caiu no sábado (24) na Serra da Mantiqueira, no Pico do Itapeva, próximo a Campos do Jordão, em São Paulo.

O 11º Grupamento dos Bombeiros de São Paulo trabalha para resgatar outros quatro corpos de pessoas que também embarcaram em voo que saiu de Itapira, também interior paulista. As informações são da Agência Brasil.

Estavam a bordo a acionista e vice-presidente do Conselho do Laboratório Cristália, Kátia Stevanatto Sampaio, junto de seu marido, Paulo Sampaio, além do marceneiro Ronoel Sholl e a arquiteta Leticia Telles. No comando da aeronave estavam os pilotos Antonio Landi Neto e Juliano Martins Perizato.

Desde a manhã deste domingo (25), 23 bombeiros, Defesa Civil, Força Aérea Brasileira e Polícia Científica trabalham na área do acidente, que está isolada por medidas de segurança, estabilizando os escombros para resgate dos corpos.

Por volta das 10h, o helicóptero PT-FPS saiu de Itapira com destino a Campos do Jordão, com chegada prevista para 11h, quando a aeronave perdeu contato, segundo informações do Laboratório Cristália, que lamentou, em nota, o acidente.