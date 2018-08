‘Liquidação da Caixa’ e feira movimentam a semana

Da Redação Bem Paraná

Esta é uma boa semana para a compra de um imóvel, seja usado ou novo. Amanhã, será aberta a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018, que oferta mais de 30 mil unidades. E, desde ontem, a Caixa Econômica faz uma espécie de liquidação de imóveis. são 18 mil unidades em todo o País a preços abaixo do mercado.

A 2ª Semana de Imóveis Caixa tem mais de 18 mil imóveis usados ofertados em condições especiais através das modalidades leilão, licitação aberta, venda direta ou venda online. No Paraná são 418 imóveis. Durante a semana, as sessões de leilões e disputa aberta possibilitarão aos visitantes visualizar o processo e ofertar lances. Centenas de casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos de propriedade da Caixa estarão disponíveis com preços abaixo do valor de mercado. O evento vai até a sexta-feira.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis da Caixa, com exceção dos empregados vinculados às áreas de alienação e avaliação dos imóveis e dirigentes da instituição, bem como seus parentes diretos. Para conhecer a lista completa dos imóveis disponíveis, é só acessar www.caixa.gov.br/ximóveis

Feira Paraná

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná (Sinduscon-PR) promovem, de amanhã até o domingo, no Centro de Eventos da Fiep (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico), em Curitiba, a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018. O evento vai reunir mais de 30 mil imóveis para venda e locação em Curitiba e região, residenciais e comerciais, novos e usados, com preço entre R$ 60 mil e R$ 35 milhões.

Essa oferta será apresentada por cerca de 35 empresas, entre construtoras, incorporadoras e imobiliárias. A Caixa estará presente fazendo simulações de financiamento e haverá empresas de consórcio. A entrada e o estacionamento são gratuitos.