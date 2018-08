Dois ônibus são incendiados em Forquilha, no interior do Ceará

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de encomendar ataques a dois ônibus na cidade de Forquilha, no interior do Ceará, na manhã deste domingo (5). O suspeito, investigado por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi capturado horas depois dos crimes, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.

O primeiro ônibus foi queimado em frente à Secretaria de Educação do município, por volta das 3h. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas após um vigia do depósito da secretaria avisar do incêndio.

Por volta das 5h foi feito o segundo acionamento, na BR-222. Segundo testemunhas, duas pessoas chegaram ao local em um carro e atearam fogo num ônibus. Não houve vítima nas ocorrências.

O homem preso neste domingo foi visto por testemunhas comprando gasolina em um posto e reconhecido por pessoas nos locais dos incêndios. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral - a Polícia Civil investiga agora a motivação dos crimes.

Na última semana de julho, a capital do estado, Fortaleza, enfrentou uma série de ataques a ônibus: entre os dias 27, sexta, e 29, último domingo, 13 veículos foram incendiados.

Na ocasião, a SSPDS informou que o policiamento ostensivo seria reforçado na cidade e que as forças de segurança estavam trabalhando em parceria com a Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) e com o Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará) para garantir a circulação dos coletivos.