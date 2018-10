Dois venezuelanos são mortos em brigas no Brasil

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Dois imigrantes venezuelanos morreram num intervalo de dois dias após envolvimento com brigas no Brasil, em Boa Vista (RR) e Cuiabá (MT).

Com a entrada em massa de nativos do país vizinho no Brasil, crimes envolvendo venezuelanos -como vítimas ou autores- aumentaram.

A morte mais recente ocorreu nesta segunda-feira (1) no HGR (Hospital Geral de Roraima), em Boa Vista.

O venezuelano Raul Eduardo Benko Maican, 25, morreu depois de ficar oito dias internado após uma briga em um bar.

Testemunhas relataram à polícia que ele e um amigo -cujo nome não foi revelado- foram atacados e tentaram se defender quando deixavam o estabelecimento, no bairro Cidade Satélite, periferia da capital roraimense.

Atacado a pauladas e pedradas, Maican foi socorrido inconsciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao HGR, onde ficou internado até a morte.

O outro venezuelano também se feriu na briga e foi encaminhado ao hospital, onde continuava internado nesta quarta-feira (3). Ninguém foi preso pelo crime.

Já no último sábado (29), Francisco Javier Belisário Gomes, 33, foi morto a facadas também num bar em Cuiabá (MT), no bairro Bela Vista.

Diferentemente do ocorrido em Boa Vista, o suspeito do crime, Brito Antonio Gomes Rodrigues, 21, também venezuelano, foi mantido no local por outros clientes do bar e preso, com a faca utilizada no crime.

Gomes apresentava sangramento no abdome e, quando o Samu chegou ao local, já tinha morrido, vítima de quatro facadas. Outros dois venezuelanos estavam com ele no local.

Nos dois casos, a motivação dos crimes será investigada pela Polícia Civil. Rodrigues está na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital mato-grossense.

Entre abril e setembro, 140 venezuelanos buscaram refúgio no Mato Grosso. A morte de Gomes foi a primeira no estado envolvendo venezuelanos.

RETORNO

Os recentes crimes envolvendo nativos do país vizinho fizeram imigrantes que viviam nas ruas ou em abrigos em Boa Vista, porta de entrada para eles no Brasil, voltarem para a Venezuela no início de setembro.

Eles retornaram ao seu país em ônibus alugados pelo governo venezuelano, após dois crimes registrados no dia 6.

Segundo testemunhas, um brasileiro foi apunhalado ao entrar em confronto com um venezuelano que havia roubado um supermercado. O venezuelano foi linchado até a morte por um grupo de brasileiros.

O episódio reavivou a tensão na fronteira entre Brasil e Venezuela, por onde entram diariamente centenas de pessoas fugindo da crise venezuelana.

Existem mais de 30 mil venezuelanos vivendo em Roraima, um estado de 576 mil habitantes, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Reflexo da imigração em massa, 111 venezuelanos estão presos em Roraima por crimes praticados no Brasil. A maioria deles está na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.