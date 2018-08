Dólar abre em alta e se mantém acima de R$ 4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em alta ante o real nesta quarta-feira (22), depois ter ultrapassado a barreira de R$ 4 na véspera pela primeira vez em mais de dois anos.

Às 9h30 (horário de Brasília), o dólar comercial avançava 1,11%, para R$ 4,085. O dólar à vista subia 2,31%, cotado a R$ 4,08.

A abertura dos negócios era influenciada pela pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta, que mostra o ex-presidente Lula (PT) com 39% das intenções de voto, no primeiro levantamento realizada após os registros das 13 candidaturas ao Palácio do Planalto.

Na simulação da disputa com Lula, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) mantém uma estabilidade no seu eleitorado, com 19% no segundo lugar. Aparecem embolados no terceiro posto Marina Silva (Rede, com 8%), Geraldo Alckmin (PSDB, 6%) e Ciro Gomes (PDT, 5%).

No cenário sem Lula -a condenação em segunda instância enquadra o petista na Lei da Ficha Limpa e deverá provocar sua inabilitação-, Bolsonaro surge à frente da disputa, com 22%.

Marina e Ciro dobram suas intenções de voto, ficando com 16% e 10%, respectivamente. Alckmin também sobe para 9%, empatando na margem com Ciro.

O Datafolha ouviu 8.433 pessoas em 313 municípios, de 20 a 21 de agosto. A margem de erro do levantamento, uma parceria da Folha de S.Paulo e da TV Globo, é de dois pontos percentuais para mais ou menos com nível de confiança de 95%.

Nos últimos dois dias, os mercados brasileiros se descolaram do exterior e foram fortemente influenciados por pesquisas eleitorais.

"Com a manutenção de dúvidas do resultado eleitoral de outubro, e diante de cautela do investidor estrangeiro, o viés para os ativos locais não nos parece muito favorável para hoje", escreveu a Guide Investimentos em seu relatório.

Lá fora, o dólar avança sobre 7 das 31 principais divisas do mundo.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de R$ 5,255 bilhões.

"O mercado ainda não parece ter encontrado um novo patamar de equilíbrio e novas máximas devem ser testadas", disse a Guide.