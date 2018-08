Dólar cai e Bolsa sobe com cenário externo positivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Após fechar a sexta-feira (24) na maior alta mensal em quase dois anos, o dólar começou a semana em baixa ante o real, em movimento de correção, favorecido por um exterior positivo e sem novidades no front eleitoral brasileiro.

O dólar comercial caiu 0,53% nesta segunda, para R$ 4,082.

Na última semana, acumulou alta de 4,8%, maior ganho para o período desde novembro de 2016, depois que uma bateria de pesquisas eleitorais aumentou o temor entre investidores de que Geraldo Alckmin (PSDB), candidato preferido pelo mercado, não chegue ao segundo turno.

Lá fora, o dólar perdeu força para 24 das 31 principais divisas globais, após Estados Unidos e México concordaram em reformular o Nafta, em um sinal de alívio relativo ao protecionismo americano.

Apesar das incertezas em torno do comércio entre EUA e Canadá, as chances são grandes de que a livre comercialização continue de alguma forma, avalia o banco Goldman Sachs em relatório.

"Há uma grande chance de que o controle da Câmara dos Deputados majoritariamente tenha virado para os democratas, que podem ter visões diferentes em alguns aspectos do acordo que a administração [Trump], tornando mais difícil aprovar [as mudanças]", afirma no relatório.

A agência de classificação de risco Moody's também considera que o Congresso americano tem uma janela muito apertada para ratificar qualquer acordo comercial novo.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas no Brasil, subiu 2,19%, para 77.929 pontos. O Dow Jones, principal índice de Nova York, ganhou 1,01%.

No Brasil, investidores aguardam com cautela a divulgação de dados econômicos importantes -o PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre sai na sexta-feira (31) e a expectativa é de quase estagnação.