Dólar começa semana em alta e fecha a R$ 3,865

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dia fraco de notícias que poderiam influenciar o mercado financeiro, a moeda americana fechou nesta segunda-feira (16) cotada a R$ 3,865, alta de 0,36%.

A Bolsa brasileira fechou praticamente estável. O Ibovespa, principal índice acionário do país, teve leve alta de 0,08%, fechando com 76.652 pontos. O volume financeiro somou R$ 12,357 bilhões.

O destaque da segunda foram as ações da companhia aérea Gol, que saltaram 11,6%, na maior alta do dia. As outras duas maiores altas foram registradas pela Cielo (4,73%) e pela Smiles (3,97%).

Do lado oposto, as ações da Cosan lideraram as baixas com uma queda de -2,88%, seguida pelas ações da Multiplan (-2,30%) e da BRMalls (-2,09%).