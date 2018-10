Dólar fecha perto dos R$ 3,70 após três pregões de queda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar emendou o terceiro pregão consecutivo de queda e se aproxima do patamar de R$ 3,70. A Bolsa brasileira fechou em leve alta.

A moeda americana recuou 1,46% e fechou a R$ 3,7120 nesta terça, no menor patamar desde 3 de agosto. No exterior, o dia começou negativo, mas ao longo do pregão o cenário ficou mais ameno para moedas emergentes.

O real foi a moeda emergente que mais ganhou força ante o dólar nesta terça. De uma cesta de 24 divisas desses países, 10 delas se valorizaram ante a moeda americana.

A Bolsa brasileira fechou estável a 86.087 pontos, depois de avançar mais de 4% na véspera. O volume negociado nesta terça foi de R$ 17,7 bilhões, acima da média diária deste ano, que está ao redor dos R$ 11 bilhões. Nesta segunda, a Bolsa bateu recorde de R$ 28,9 bilhões (quando descontado pregão em que há vencimento de contratos de opção).

No mercado doméstico, investidores continuam sob a onda eufórica do primeiro turno favorável a Jair Bolsonaro (PSL) e ao desenho da disputa do segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

Bolsonaro tem sido bem recebido pelo mercado financeiro por ter ao seu lado o economista Paulo Guedes, de viés liberal na economia.

"Embora Bolsonaro tenha uma realidade que o coloca muito próximo de ser o vitorioso no próximo dia 28, o mercado deve reagir a quaisquer sinalizações de um segundo turno 'dividido', o que acaba por alimentar expectativas com o Datafolha de amanhã", acrescentou Alessie Machado, citando a primeira pesquisa após o primeiro turno.