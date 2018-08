Dólar turismo chega a R$ 4,52 na opção cartão pré-pago

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afetado pela divulgação da pesquisa Ibope/Rede Globo/Estadão sobre a corrida presidencial, o dólar comercial e, consequentemente, o turismo subiram nesta terça-feira (21).

O dólar comercial passou de R$ 4 pela primeira vez desde janeiro 2016.

Nas casas de câmbio de São Paulo, a moeda norte-americana já chega a ser vendida por mais de R$ 4,52 (no cartão pré-pago, cujo IOF é 6,38%). Já em espécie, o dólar sai por até R$ 4,31 (IOF 1,1%). Os valores foram informados entre às 16h e 17h desta terça.

Em momentos de alta variação do preço do câmbio, resta ao consumidor aumentar a pesquisa de preço em busca do melhor VET (Valor Efetivo Total, que corresponde ao valor final da moeda, com todas as taxas cobradas pela corretora embutidos).

De acordo com a pesquisa do site especializado em venda de câmbio Meu Câmbio, o preço do dólar turismo americano em espécie pode variar entre 25% a 27%. Também há diferença no valor no cartão pré-pago (11,9%),

Mathias Fischer, diretor de estratégia e inovação da MeuCâmbio.com.br, explica que a diferença de valores ocorrem porque existem custos envolvidos, como o transporte da moeda e a margem de lucro das instituições financeiras.

DÓLAR TURISMO EM DEZ CASAS DE CÂMBIO

Advanced

(011) 3065-1000

Espécie: R$ 4,06

Cartão pré-pago: R$ 4,25

Site: advancedcorretora.com.br

Confidence

(11) 4004-5700

Espécie: R$ 4,22

Cartão pré-pago: R$ 4,44

Site: confidencecambio.com.br

Cotação

(11) 4002-1010

Espécie: R$ 4,21

Cartão pré-pago: R$ 4,46

Site: cotacao.com.br

Novo Mundo

(11) 3262.2424

Espécie: R$ 4,31

Cartão pré-pago: R$ 4,52

Site: novomundocc.com.br

Fair

(11) 3191-2500

Espécie: R$ 4,24

Cartão pré-pago: R$ 4,46

Site: faircorretora.com.br

Get Money

(11) 3016-1350

Espécie: R$ 4,28

Cartão pré-pago: R$ 4,45

Site: getmoney.com.br

Money Brasil

Espécie: R$ 4,21

Cartão pré-pago: R$ 4,42

Site: moneybrasil.com.br

Ourinvest

(11) 4081-4444

Espécie: R$ 4,27

Cartão pré-pago: R$ 4,49

Site: ourinvest.com.br

Treviso

Espécie: R$ 4,29

Cartão pré-pago: R$ 4,43

Site: trevisocc.com.br

Western Union

Espécie: R$ 4,21

Cartão pré-pago: R$ 4,48

Site: corretorawesternunion.com.br