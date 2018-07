Dólar volta a subir e fecha a R$ 3,7470

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de registrar sua menor cotação em dois meses, o dólar voltou a subir e fechou cotado a R$ 3,7470, com alta de 1,18% nesta quinta-feira (26). Já a Bolsa brasileira teve queda de 1,01%, fechando com 79.405 pontos. O volume financeiro somou R$ 11,737 bilhões.

O mercado financeiro acompanhou nesta quinta a maior perda diária em valor de mercado de uma companhia na história de Wall Strett. Após divulgar um balanço decepcionante na quarta (25), o Facebook viu suas ações despencarem 18,96%.

Em um dia, o Facebook teria perdido cerca de US$ 121 bilhões (R$ 453,4 bilhões). O montante é quase igual ao valor da Nike (US$ 125,1 bilhões) e maior que gigantes como General Electric (US$ 114,2 bilhões) ou todo o mercado de ações argentino. No ano, os papéis da rede social acumulam agora perda de 0,11%.

No Brasil, a Ambev liderou as altas do Ibovespa, principal índice acionário do país, com 5,24%, impulsionada pelo lucro de US$ 2,160 bilhões (R$ 7,97 bilhões) no segundo trimestre deste ano, 15,5% a mais do que no mesmo período de 2017, graças ao efeito da Copa do Mundo na Rússia.

A Equatorial Energia, que arrematou a distribuidora da Eletrobras no Piauí, a Cepisa, teve ganho de 3,29%. A Eletrobras, por sua vez, tomou a frente das baixas —com queda de 5,97% das ações ordinárias e de 5,75% das preferenciais.