Doleiro da Lava Jato é preso no Paraná suspeito de tentar escapar de semiaberto

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O doleiro Raul Henrique Srour, condenado na Operação Lava Jato, foi preso nesta quarta (10) em Jandaia do Sul, um município de 21 mil habitantes no interior do Paraná, sob suspeita de fraudar um contrato de trabalho.

O objetivo, segundo o Ministério Público do Paraná, era escapar do regime semiaberto em um presídio no estado de São Paulo, onde ele morava originalmente.

Srour, 57, condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro e fraude em operação de câmbio, se mudou há poucos meses para Jandaia do Sul, onde não há estabelecimento penal do tipo semiaberto.

Assim, ele poderia cumprir a pena, de cinco anos e cinco meses, em casa.

Para garantir o benefício, segundo o Ministério Público, o doleiro fraudou um contrato de trabalho com uma gráfica de Borrazópolis, cidade vizinha a Jandaia do Sul, onde ele teria sido contratado como "vendedor autônomo".

Com base em escutas telefônicas, os promotores da cidade descobriram que o contrato era falso, e que ele jamais trabalhou na gráfica.

Os donos da empresa, assim como dois advogados e o doleiro, foram denunciados sob acusação de associação criminosa e falsidade ideológica.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Srour.