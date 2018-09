Dolores O'Riordan, do The Cranberries, morreu afogada em banheira após intoxicação alcoólica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Dolores O'Riordan, vocalista do grupo irlandês The Cranberries, morreu afogada em uma banheira após sofrer uma intoxicação alcóolica, de acordo com laudo médico divulgado nesta quinta (6).

Segundo o jornal inglês The Guardian, a cantora, que faria 47 anos hoje, teve laudo apontando que ela estava bebendo muito em seu quarto de hotel, no Hilton, em Londres, pouco antes de ser encontrada morta, no dia 15 de janeiro, por volta das 9h.

O nível de álcool no corpo da cantora era 330 mg para cada 100 ml de sangue, uma quantidade quatro vezes maior à permitida legalmente para dirigir nos Estados Unidos (80 mg de álcool).

Dolores já havia cancelado a turnê de reunião da banda por problemas de saúde, e estava em Londres para sessões de gravação.

Ela foi encontrada morta por uma camareira do hotel. Quando os paramédicos chegaram, a polícia tentava reanimá-la.

No quarto havia, ainda, um maço inteiro de cigarro vazio, cinco minigarrafas de bebidas alcoólicas e uma garrafa inteira de champanhe e embalagens de remédios, entre eles, lorazepan, que tem efeito tranquilizante.

O médico psiquiatra Robert Hirschfield, que falou com Dolores pelo telefone no dia 26 dezembro do ano passado, disse que a cantora estava bem. "Ela não estava bebendo. Estava um pouco triste no Natal, mas sem pensamentos suicidas."

Para a coronel à frente do caso não há evidências de que ela tinha intenção de cometer um suicídio. "Isso parece ser somente um terrível acidente", afirmou Shirley Radcliffe.

SUCESSO DE CRANBERRIES

Famosa desde os anos 1990 por sucessos como "Linger", "Zombie", "Dreams" e "Ode to My Family", Dolores O'Riordan era vocalista da banda Cranberries. Formada em 1989 em Limerick, na Irlanda, banda tornou-se famosa com o álbum de estreia "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", de 1993. Além de O'Riordan, a banda inclui Fergal Lawler (bateria) e os irmãos Noel Hogan (guitarra) e Mike Hogan (baixo).