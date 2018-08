Domingão do Faustão terá quadros para celebrar 30 anos a partir de janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais tradicionais programas da Globo comemora três décadas em 2019: o Domingão do Faustão, apresentado desde o princípio por Fausto Silva, é quem vai soprar as velhinhas.

Para as celebrações de 30 anos, a emissora prepara, de acordo com a colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut, uma programação especial para o dominical.

A partir de janeiro, pequenos quadros contarão um pouco da história da atração, no ar desde março de 1989. Isso acontecerá pelo menos três vezes a cada semana.

Um dos nomes que ajudarão a contar a história do Domingão do Faustão é o cantor Leonardo, atração frequente nos palcos do programa.