Domingo de 13 a 17. Não é a eleição, é a previsão do tempo em Curitiba

Redação Bem Paraná

Domingo é de 13 a 17. Nada a ver com as eleições, que serão neste domingo (7) e que têm a disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL), de número 17, e Fernando Haddad (PT), de número 13, como os líderes nas pesquisas. Os números são simplesmente a previsão do tempo para Curitiba neste domingo.

Domingo é de 13 a 17 porque a temperatura mínima prevista pelo Instituto Meteorológico Simepar é de 13 graus Celsius. E a máxima é de 17 graus Celsius. Diante desse clima, o Simepar prevê 100% de chance de chover na cidade.

No sábado (6), véspera da eleição, o clima estará quase igual. O Simepar projeta temperaturas entre 13ºC (mínima) e 16ºC (máxima). Também há 100% de chance de chover em algum momento do dia em Curitiba.