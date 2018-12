Domingo de eleição deverá ter chuva em grande parte do país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro turno das eleições 2018 deverá ser chuvoso em várias capitais do país. Em São Paulo, quem quiser evitar o mau tempo na hora de ir votar no domingo (7) precisa aproveitar o período da manhã.

Apesar da abertura de sol nas primeiras horas da manhã e do clima mais quente do que no sábado (6), o dia deve terminar com pancadas de chuva, que começam à tarde. A mínima será de 15ºC e a máxima de 22ºC.

No Rio de Janeiro, o eleitor também pode esperar um aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura fica entre 18ºC e 29ºC. Nas outras capitais do Sudeste, não chove.

Em Vitória, dia de sol com névoa ao amanhecer e termômetros entre 21ºC e 25ºC. Belo Horizonte tem sol com poucas nuvens, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Na região Sul, chove nas três capitais. Curitiba terá dia de sol com muitas nuvens, períodos de clima nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 13ºC e 18ºC. A previsão se repete em Florianópolis, com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC. Já em Porto Alegre, as pancadas de chuva devem chegar só à tarde, com temperatura entre 15ºC e 28ºC.

Algumas capitais do Nordeste têm chuva pela manhã no domingo.

É o caso de João Pessoa, que, mesmo com sol o dia todo e termômetros entre 22ºC e 30ºC, tem pancadas de chuva no início do dia. A previsão é a mesma para Aracaju (23ºC a 31ºC), Recife (25ºC a 31ºC) e Salvador (23ºC a 29ºC).

Em São Luís, chove à tarde e a temperatura fica entre 24ºC e 32ºC. Já em Fortaleza, Maceió, Teresina e Natal o dia é de calor e sem chuva --termômetros marcam entre 21ºC e 33ºC, menos na capital piauiense, onde pode chegar a 37ºC.

Na região Norte, faz sol com aumento da presença de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde.

É o caso de Belém, em que os termômetros variam de 22ºC a 34ºC, Manaus (24ºC a 34ºC), Palmas (22ºC a 35ºC), Porto Velho (23ºC a 33ºC) e Rio Branco (23ºC a 34ºC). Não chove em Macapá e Boa Vista. Nessas duas, os termômetros variam entre 23ºC e 37ºC.

No Centro-Oeste, chove rapidamente durante o dia em Campo Grande (21ºC e 30ºC), e Cuiabá tem pancadas de chuva à tarde. A temperatura na capital mato-grossense fica entre 24ºC e 33ºC.

Em Goiânia e Brasília não chove em nenhum momento do dia -na capital federal, variação deverá ser de 20ºC e 29ºC e, na capital de Goiás, de 23ºC a 29ºC.