Domingo de muitas nuvens na Capital. Semana tem previsão de ser mais fria

Da Redação Bem Paraná com sites

O domingo (29) em Curitiba tem muitas nuvens no céu e ventos brandos. Um núcleo de chuvas moderado é observado na região Oeste do Estado, entre os municípios de Toledo e Cascavel no começo de tarde deste domingo. As temperaturas estão variando entre 31 ºC no nordeste e 15 ºC no sul do Estado. Em Curitiba fazia 24ºC no começo da tarde. Até o final do dia há possibilidade de chuviscos na Capital.

A segunda-feira (30) começa da mesma maneira, com previsão de muitas nuvens e alguma chuva, com possibilidade de trovoadas na Capital. As temperaturas devem ser mais baixas nesta semana que entra. Na segunda, a máxima deve ficar em 20ºC em Curitiba, mas nos dias seguintes os valores caem bastante, chegando até a máxima de apenas 12ºC na terça-feira (31). A mínima da semana deve chegar a apenas 9ºC.