Dono da Spoleto vende rede de pizzarias Domino's para gestora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Trigo, dono da rede de restaurantes Spoleto, anunciou, nesta segunda-feira (6), a venda da rede franquias da pizzaria Domino's para a gestora de recursos Vinci Partners.

O valor da transação não foi divulgado. A Vinci Partners, especializada em gestão de recursos, patrimônio e assessoria financeira, não quis comentar a aquisição.

A Domino´s Pizza tem 240 lojas (213 abertas) franquiadas e está presente em todos os estados do Brasil. Em 2017, a empresa faturou R$ 329 milhões. O Grupo Trigo assumiu a operação brasileira da rede de pizzas norte-americana em 2005.

"A marca atravessa um ótimo momento, está consolidando sua posição no Brasil com muita velocidade e qualidade e uma incrível oportunidade de crescimento ", afirma Mario Chady, sócio-fundador do Grupo Trigo.

A venda da Domino's Pizza estava nos planos do Trigo, que já vinha conversando com agentes do mercado há alguns meses.

Segundo a companhia, a necessidade de investimento para crescer em São Paulo com lojas próprias —principal desafio para a expansão da franquia de pizzaria— aliada a novos projetos do grupo e ao valor oferecido pela Vinci Partners levaram à decisão de venda.

A companhia informou que pretende focar nas suas duas novas redes de restaurantes: a Gurumê, de culinária japonesas; e a LeBonTon, que serve pratos rápidos com inspiração no sul da França. Ambas com restaurantes apenas no Rio de Janeiro.

Principal nome do Grupo Trigo, a rede de restaurantes Spoleto segue em processo de troca de nome para Minha Cozinha Italiana. A companhia prevê finalizar a mudanças em três anos.

O grupo também é proprietário da rede Koni, de restaurante japonês, e da fábrica de Trigo, que produz para as franquias.