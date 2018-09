Dono de pizzaria faz inovações e amplia variedade no serviço 

Não basta fazer pizza boa para ter sucesso neste segmento. É preciso uma combinação de fatores. Com esta estratégia e com 27 anos no segmento, iniciando com os pais José Carlos e Nadir Zélia Ianck em Telêmaco Borba, o empreendedor Rafael Ianck aposta em algumas inovações para acompanhar as tendências e exigências dos clientes.

Quando foi criado o empreendimento

Há 14 anos montamos em Curitiba e pesquisamos locais com potencial de consumo e adensamento demográfico, escolhemos o Água Verde e acertamos em cheio na escolha do bairro.

Como funciona a casa

Inicialmente, pensamos na casa para atendimento exclusivo no balcão e entregas a domicílio, com a proposta de fazer pizza artesanal com o uso de produtos certificados pela procedência e qualidade.Temos uma boa variedade de pizzas, além de calzones, sopas e pasta.

Combinação de massa e carnes

Inovamos, também, na preparação de pratos combinados com carnes,spaguetti, peny, talharim, onde usamos o filé mignon, picanha e frango. Estamos iniciando, também, a preparação de picanha na pedra.

Delivery, balcão e atendimento local

É importante inovar e surpreender os clientes num mercado tão concorrido, além de atender os que retiram no balcão e o tradicional delivery, passamos por uma reforma para instalação de mesas, servimos os clientes com a variedade e agilidade já conhecidas, com harmonização de cervejas artesanais, vinhos nacionais e importados, além dos sucos e refrigerantes.

Pizza na pedra

Iniciamos em Telêmaco Borba, onde testamos e aprovamos as pizzas servidas na pedra. A diferença fica por conta da crocância e o sabor do forno a lenha. Isso porque a pedra retém o calor, além do sabor e tostando a massa.

Quais planos no curto e médio prazos

Pretendemos criar parcerias com academias, escolas de idiomas, casando sabor e saúde para oferecer algo mais ao público. Temos em mente produzir pizzas ‘lights’ para atender os mais exigentes na dieta.

Rua Dom Pedro I, 968 | 41-3016-0222 | https://www.facebook.com/torre.pizzaria/

Curtas:

