Dono do Leicester morto em queda de helicóptero é homenageado pelo time

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores do Leicester e Cardiff prestaram homenagem a Vichai Srivaddhanaprabha, donos do Leicester, e que morreu no sábado da semana passada. A morte teve elementos trágicos porque o helicóptero em que ele estava caiu no estacionamento do estádio do time depois da partida contra o West Ham.

A homenagem prestada em campo dá segmento ao clima de comoção que tomou conta da cidade. No dia seguinte ao acidente, as imediações do estádio King Power foi cercada de camisas da equipe, flores e fotos do bilionário tailandês. Neste sábado, foi a vez dos jogadores.

Eles se posicionaram no círculo central e ficaram com o semblante compenetrado enquanto os nomes das vítimas, havia outra quatro pessoas no helicóptero, eram lidos. Na sequência, houve um minuto de silêncio seguido de aplausos. A atmosfera de respeito e homenagem reinou mesmo sendo um jogo no campo do Cardiff.

Os jogadores também trataram de homenagear Vichai Srivaddhanaprabha vencendo a partida. Demarai Gray fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 aos 10 minutos do segundo tempo. Muitos torcedores do Leicester estavam presentes e viram o triunfo acompanhados de bandeiras da Tailândia.

Alguns usavam uma camisa com a foto do dono do clube e as palavras "the boss" (o chefe). Vários cachecóis do Leicester foram levantados enquanto o telão mostrava a foto do tailandês. Até o juiz e os bandeirinhas participaram da roda de jogadores.

Vichai Srivaddhanaprabha tinha muito respeito em Leicester porque escolheu a cidade para investir parte de sua fortuna avaliada em cerca de R$ 10 bilhões. Foi com dinheiro dele que o clube surpreendeu o mundo ao ser campeão inglês na temporada 2015/16. Mas o carinho dos habitantes também existe porque o tailandês fez várias ações filantrópicas como doações milionárias a instituições.

O acidente que comoveu a cidade ocorreu cerca de uma hora depois do empate do Leicester contra o West Ham. Testemunhas disseram que a aeronave começou a girar no próprio eixo antes de cair e pegar fogo. O local precisou ser isolado por questões de segurança.