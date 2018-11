Doria anuncia apoio a Bolsonaro e diz que críticas do PSDB foram parte de 'campanha dura'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isolado na frente da disputa e no segundo turno contra Márcio França (PSB) na disputa pelo governo paulista, João Doria (PSDB) anunciou na noite deste domingo (7) que apoiará Jair Bolsonaro.

Ele deu entrevista coletiva no início da noite no Clube Homs, na avenida Paulista.

"A partir de amanhã às 7h30 serei um guerreiro intransigente contra o PT. Nós vamos apoiar Jair Bolsonaro", disse.

Ele afirmou que as críticas a Jair Bolsonaro foram parte de "campanha dura" e afirmou não apoiar maus-tratos a mulheres. A afirmação foi feita em resposta a pergunta da Folha sobre propaganda tucana que mostrava Bolsonaro maltratando mulheres.

"Não apoio maus tratos a ninguém, sobretudo às mulheres", disse. "O fato de o PSDB ter feito no plano nacional campanha ou ter colocado na sua propaganda eleitoral medidas contrárias ao Bolsonaro eu entendo como parte de uma campanha dura difícil".

O tucano disse que, além do antipetismo mo, a questão econômica é um dos pontos de convergência com Bolsonaro. "A proposta econômica do candidato Bolsonaro elaborada pelo economista Paulo Guedes é muito bem estruturada, defendendo o liberalismo, os mesmos princípios que defendo aqui em São Paulo", disse.

Doria afirmou que o apoio a Bolsonaro é seu, não do PSDB, e que será feito com objetivo de barrar a vitória do PT.

Em discurso voltado a correligionários ele também elogiou Geraldo Alckmin, derrotado na eleição presidencial, a quem definiu como "um guerreiro". "Sempre será um grande líder do PSDB", disse.

Doria também atacou Márcio França, a quem chamou de "Márcio Cuba" e definiu como um genérico do PT. Ele tenta trazer à disputa de SP a mesma polarização nacional, entre PT e antipetismo.

CAMPANHA

O maior tempo de TV e número de palanques nos municípios não foram suficientes para Doria liquidar a fatura no primeiro turno, como sua equipe imaginava inicialmente. Desde 2002, um candidato tucano não precisa disputar o segundo turno na briga pelo governo no estado de São Paulo.

A situação se deve, em parte, ao fato de Doria não ter conseguido diminuir o alto índice de rejeição -um efeito do abandono da prefeitura da capital paulista para concorrer ao governo. Durante a campanha, a taxa subiu de 32% a 38%, segundo pesquisa Datafolha de sábado (6).

O tucano também tentava se descolar do presidenciável de seu partido, Geraldo Alckmin (PSDB), e fazia acenos ao eleitor de Bolsonaro. Ele prometeu criar dezenas de batalhões padrão Rota e, no fim da corrida, até disse que a polícia atiraria para matar em confrontos.

Só faltou mesmo oficializar o apoio ao militar, o que fez agora.