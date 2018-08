Doria cada vez mais me coloca como um anti-Doria, diz Márcio França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), criticou nesta terça-feira (21) mais uma ofensiva da campanha de João Doria (PSDB) contra ele. Disse que era uma estratégia imatura e inocente.

"Todos os dias ele tem feito um jeito de polemizar comigo. Ele cada vez mais me coloca como se eu fosse um anti-Doria", afirmou França, após cumprir agenda de campanha em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Doria convocou uma entrevista coletiva à tarde para comunicar uma denúncia sobre a eleição estadual à imprensa. Segundo a rádio CBN perguntou ao governador, trata-se de uma funcionária do Palácio dos Bandeirantes que teria usado um e-mail do governo para vasculhar informações a respeito do programa de governo de Doria sobre pobreza, a fim de municiar o França para o debate da TV Bandeirantes, realizado na última quinta-feira (16).

"Acho tudo dele muito fake. A secretária que ele tá falando é uma secretaria de Secretaria de Governo, do Saulo de Castro, que é membro efetivo do diretório estadual do PSDB", disse o governador.

Questionado pela Folha de S.Paulo sobre quem era essa secretária, França respondeu que não sabia o nome dela. "Não sei, eu vi hoje com vocês aqui. Uma moça lá que trabalha e que teria enviado um e-mail para a assessora dele próprio, João Doria", respondeu.

Segundo o pessebista, essa funcionária transmitia informações para a campanha do PSDB. "Por isso que a assessora do João Doria recebeu um e-mail dela, particular, dizendo que no programa de governo dele não tinha nenhuma coisa relacionada à pobreza. Sinceramente, a gente sabe que o João Doria não entende muita coisa mesmo de pobreza", afirmou.

"É criar mais um factoide. É igual a cracolândia. Se ele concentrasse um pouco em evitar esse tipo de polêmica, talvez evitasse um pouco de cair todo dia em pesquisa."

Não é correto e não autorizamos o uso da máquina pública, diz França

No sábado (18), a Folha de S.Paulo noticiou que apoiadores de Márcio França (PSB) têm usado a estrutura de prefeituras geridas por aliados para fazer campanha pela reeleição dele e atacar João Doria (PSDB).

Questionado se haveria alguma orientação da campanha para essas práticas, França respondeu que "zero".

"As críticas ao João Doria surgem de quem é filiado e quem não é filiado. Eu não faço nada. Não é correto ninguém usar a máquina pública em lugar nenhum e nós não autorizamos, não queremos e não recomendamos. Ao contrário, nós alertamos que isso é errado em qualquer instante. Agora, individualmente cada um manifesta seu jeito de poder expressar e isso não tem como", afirmou o governador.