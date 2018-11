Doria chama França de 'laranja do PT' e relaciona desempenho à derrota de Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua estratégia de associar o adversário Márcio França (PSB) à esquerda, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, disse nesta terça-feira (16) que o atual governador do estado é "laranja do PT".

"Eu não quero o Brasil do PT, eu não quero o Brasil da esquerda, eu não quero o Brasil do socialista Márcio França, que é o laranja do PT, porque se disfarça de cor, se disfarça de forma", afirmou o tucano em entrevista ao SPTV 2ª Edição, da TV Globo.

Doria fez as afirmações ao responder sobre o apoio declarado ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O tucano, que passou a pedir votos para o capitão reformado já no dia do primeiro turno, tem falado que se uniu a ele porque também é contra o PT.

Ainda na entrevista, Doria buscou associar a piora no desempenho do PSDB em São Paulo e a queda de votos dele na capital à derrota de Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida ao Palácio do Planalto.

"O PSDB foi mal do ponto de vista das eleições no plano nacional e isso se refletiu aqui também", afirmou. Ele sustentou que "é impossível isolar" um pleito do outro, mas lembrou que chegou na frente no primeiro turno estadual e as pesquisas mostram que segue numericamente à frente.

"Alckmin fez uma boa campanha, mas infelizmente o PSDB não venceu", disse o ex-prefeito, que foi criticado por adversários pela rapidez com que manifestou apoio a Bolsonaro, rival do tucano no primeiro turno.

Doria disse que seu partido precisa fazer uma avaliação. "Temos que sintonizar o PSDB mais próximo do povo, mais perto daquilo que a população deseja."

Num discurso alinhado ao de Bolsonaro, o tucano disse que defende "uma posição dura da polícia" e que sua receita para a segurança pública "é polícia na rua e bandidos na cadeia. E os que não entenderem isso não são pessoas que querem o bem de São Paulo e o bem do Brasil".

O ex-prefeito reiterou que policiais têm que ser instruídos a mobilizar criminosos e, "se o bandido reagir, ele vai para o chão".

"Entre a vida de famílias de bem, pessoas de bem, os policiais que estão nos defendendo e os bandidos, eu fico com as famílias e os policiais", afirmou.