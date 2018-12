Doria chama o quinto ministro de Temer para Governo de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo eleito, João Doria (PSDB), anunciou, nesta quinta-feira (6), o quinto ministro do presidente Michel Temer (MDB) como secretário de sua gestão a partir de 2019. Atual chefe do Turismo, Vinícius Lummertz será secretário da pasta correspondente no governo de São Paulo.

Doria disse que seu governo terá 20 secretarias (atualmente são 25). Sendo assim, pelo menos 1/4 dos secretários são membros da equipe de Temer.

Os ministros Gilberto Kassab (Casa Civil), Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) serão também secretários estaduais a partir do próximo ano. Doria ainda anunciará os secretários da Fazenda, dos Esportes e de Administração Penitenciária.

Além de Lummertz, Doria também anunciou Patricia Ellen e Celia Parnes como secretárias de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social, respectivamente.

Jorge Damião, ex-secretário municipal de Esporte, será presidente do Memorial da América Latina, e Milton de Melo Santos será presidente da Desenvolve SP.