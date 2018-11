Doria defende Bolsonaro e França apresenta apoio de Skaf

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - No primeiro programa do horário eleitoral no segundo turno dos candidatos ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) buscou se aproximar dos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) no estado. Já o atual governador e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), apresentou o apoio de Paulo Skaf (MDB), que superou na disputa pelo segundo lugar.

Ao som de uma trilha musical suave, é o próprio Doria que aparece nos primeiros minutos do programa, agradecendo pelos votos recebidos, destacando números que obteve durante pouco mais de um ano como prefeito de São Paulo e atacando Márcio França, a quem chamou de defensor do PT.

O tucano diz que, como o oponente não tem o que falar dele, sua crítica se limita a atacar o fato de ele ter deixado o cargo antes de completar o mandato e justifica o ato afirmando que tinha medo de vê-lo como governador do estado.

"É hora de proteger o Brasil, apoiar Bolsonaro e resgatar a esperança dos brasileiros", afirma Doria. Na sequência, uma eleitora diz que votará em Bolsonaro para presidente e no tucano para governador.

O programa de Márcio França manteve o formato usado no primeiro turno, com a sua emissora fictícia, a Rádio 40, que começa destacando as datas comemoradas nesta sexta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

França também agradece pelos votos obtidos e se coloca como o candidato da mudança em um estado em que a população não quer mais "nem o PT e nem o PSDB". O candidato destaca a ficha limpa em mais de 30 anos de vida pública e volta a disparar indiretas a Doria.

"Aqui tem palavra", afirma. No programa, ele faz ainda um apelo aos pais, para que ensinem para as crianças que palavra tem que ser cumprida. "Não vale tudo. Não vale mentir. Trair os amigos", diz.

França afirma que o apoio que recebe de Paulo Skaf é resultado de uma campanha limpa e que respeitou a família dos adversários. No primeiro turno, o programa de Doria disse que o filho de Skaf foi beneficiado por Michel Temer.

O candidato do MDB agradece pelos votos que recebeu, conta que voltou a exercer suas funções como presidente da Fiesp e declara voto em França.