Doria deve anunciar campanha para Bolsonaro na segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, João Doria, afirmou nesta sexta-feira (5) que fará "campanha" e votará contra Fernando Haddad (PT) após o primeiro turno.

Extraoficialmente, aliados do tucano afirmam que ele deve chamar a imprensa na segunda-feira (8) para anunciar a campanha contra o PT e, consequentemente, o apoio a Jair Bolsonaro (PSL).

A ação deverá ser rápida para neutralizar efeitos do apoio de Paulo Skaf (MDB) a Bolsonaro. Nesta manhã, Doria classificou Skaf como um "oportunista".

Ainda nesta sexta, Doria faltou a agenda em comum com o presidenciável de seu partido, Geraldo Alckmin, no Theatro Municipal de São Paulo.

Segundo a assessoria do candidato, ele ficou preso em Sorocaba, no interior de São Paulo, devido às más condições para voar. Em vez de vir à capital, a equipe de Doria pretendia a ir de carro a outra agenda marcada para a tarde em Campinas.

A ausência foi motivo de burburinho no tucanato e acontece em meio a especulações de que Doria estivesse apoiando Bolsonaro secretamente. Ele tem adotado um discurso mais duro, parecido com o do militar.