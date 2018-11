Doria é liberal escondido no PSDB, não é um tucano, diz Joice Hasselmann

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputada federal eleita pelo PSL, a jornalista Joice Hasselmann afirmou que tem convidado João Doria, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, a trocar de partido.

"O Doria é um liberal escondido no PSDB, ele não é tucano. Acho que o Doria combina muito mais com o nosso partido", afirmou Joice nesta segunda (15), em cerimônia de aniversário dos 48 anos da Rota, o 1º batalhão de choque da Polícia Militar paulista.

"Ele [Doria] não pode nem falar nesse assunto porque é candidato de outro partido, mas já deixei bem claro pra ele que acho que ele combina muito mais com o nosso partido, com as ideias do Paulo Guedes, do que com as ideias do PSDB. E o PSDB rejeita o Doria."

Joice falava de seu apoio a Doria enquanto Major Olímpio, senador eleito pelo PSL e coordenador da campanha de Bolsonaro em São Paulo, declarou voto no governador Márcio França (PSB).

Para ela, trata-se de uma desavença pessoal de Olímpio com o PSDB e com Alckmin, ex-governador. E ressaltou que Bolsonaro declarou neutralidade na disputa estadual, apesar de ter desejado sorte a Doria por ele ser o candidato antipetista em São Paulo.

"O Olímpio tem razão de bater de frente, só que o Doria e o Alckmin não são as mesmas pessoas", disse a deputada eleita.