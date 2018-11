Doria é o novo e não trai população, diz aliado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), 35, saiu em defesa de João Doria, 60, acusado por tucanos de trair Geraldo Alckmin, 65, e de não representar o ideário do PSDB.

Deputado estadual desde 2011, é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo no biênio 2017 a 2019. Filho de deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP), foi vereador de 2005 a 2011 em Americana (SP), sua cidade natal, e presidiu a Câmara Municipal local.

O apoio de Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), prefeito de Santos, a Márcio França (PSB) tornou público o racha em torno da candidatura de Doria ao governo de São Paulo. Qual a sua posição?

Macris - Para mim está muito claro, é o novo contra o velho. Muito me entristece ver o Paulo, jovem de idade, estar tendo um pensamento retrógrado do velho PSDB, que não sabe compreender os recados das urnas e das ruas.

Qual é o recado?

Macris - O sentimento de mudança, sobre o papel do Estado, dos homens públicos, que precisam se reinventar para atender um novo mundo, 4.0, conectado, com transparência absoluta, um Estado menor.

Ele questiona a coerência e lealdade, nas palavras dele, de Doria a Alckmin e ao projeto do PSDB. Leal a quê?

Macris - Nós e Doria, os cabeças pretas do PSDB, somos leais ao povo, não temos lealdade a ninguém que não seja o povo. Paulo toma posição única e exclusivamente por interesse pessoal.

Qual interesse?

Macris - Os espaços que tem dentro do governo e não quer perder. O irmão dele é delegado afastado pelo PSB aqui na Assembleia, a pedido de Caio França, filho do governador. O fisiologismo das velhas práticas políticas reitera esse tipo de posicionamento de uma área retrógrada do PSDB que tem tentado afundar o partido e o resultado disso foram as urnas.

O que João tem feito é mostrar que o PSDB não é só esse. De um lado, estão as pessoas que querem fazer o correto, sintonizado com o que a rua pensa e a sociedade espera de nós, políticos, e do outro um PSDB arcaico e retrógrado que só pensa em si mesmo.

[Nota de Paulo Alexandre Barbosa: "Paulo Eduardo Barbosa é servidor público estadual, concursado, desde 1999. Em agosto de 2017, foi transferido para a Alesp, onde prestou serviços no gabinete da presidência, sendo por ato do presidente Cauê Macris designado, posteriormente, ao gabinete da liderança do PSB."]

Doria se apresentou para substituir Alckmin na disputa presidencial. Aliados veem tentativa de atropelar o padrinho político.

Macris - Estão tentando buscar um motivo para cuidar dos seus próprios fisiologismos, tentando achar motivos na candidatura de João Doria, que está indo muito bem. Diferente do Márcio França, que é um puxadinho do PT, Doria é uma pessoa que defende uma prática moderna, diferente. Quem vai fazer a comparação é a população.

Adversários dizem que, se eleito, Doria vai usar o governo de São Paulo como trampolim para chegar à Presidência, o que comprometeria a qualidade da gestão.

Macris - Discordo totalmente. Doria quer governar o maior estado da federação brasileira. É isso que ele quer.

Fernando Henrique Cardoso, Tasso Jereissati, embora sejam cabeças brancas, são referências intelectuais do partido...

Macris - [Interrompe] Referências para quem? Para mim não são. Respeito como líderes políticas, mas têm que se atualizar. Não estão se atualizando.

Na sua opinião, o apoio a Jair Bolsonaro (PSL) é condizente com o ideário do partido?

Macris - Não concordamos com 100% do que ele diz, só que, entre voltar à esquerda no Brasil ou no Estado de São Paulo, vamos apoiar qualquer tipo de pensamento mais de centro-direita, especialmente os mais liberais. E hoje o que nós temos nesse plano nacionalmente é Bolsonaro. Estou totalmente de acordo com essa posição.

Bolsonaro votou com o PT em pautas econômicas na Câmara dos Deputados.

Macris - Pode ter muita coisa apresentada por PT ou PSDB que podem ter sido boas, você tem que votar a favor do Brasil, e não com o partido A, B ou C. O PT votou um monte de coisa com o PSDB na Assembleia Legislativa. Nem por isso eles apoia m o PSDB. Agora, para mim, o que vale é a posição em relação ao liberal.

Bolsonaro votou contra privatizações, contra o Plano Real, contra reformas [da Previdência].

Macris - Ele erra também, né? Comecei minha fala dizendo que não concordo com tudo o que ele pensa, mas hoje é o nosso anti-PT.

Vê risco de autoritarismo no projeto do Bolsonaro?

Macris - Quero acreditar que não.

Vão dar uma espécie de cheque em branco?

Macris - O autoritarismo é o que o PT fez no Brasil nos últimos anos. Acabou com o Brasil, tirou emprego de milhões e milhões de brasileiros.

O senhor assume um risco nessa decisão de apoiar Bolsonaro, de o pacote oferecido na campanha não ser entregue depois da eleição?

Macris - Não vejo. Não vai ser um processo autoritário e vai cumprir a posição liberal que ele tem defendido.

Como responde às críticas de que Dora traiu Alckmin?

Macris - Não vejo traição, zero. Vejo traição por parte de algumas figuras do PSDB como Paulo Barbosa, que trabalham a serviço do candidato da esquerda socialista para tentar destruir a nossa candidatura para o governo de São Paulo.

As expulsões de críticos de Doria são consideradas por grupos no PSDB como uma atitude que segrega, em vez de agregar. O senhor as considera justificáveis?

Macris - Totalmente. Não vejo condição de essas pessoas que tentam desconstruir a nossa candidatura ajudarem a construir um partido melhor. Eles estão a serviço de uma candidatura de esquerda, não servem para estar no PSDB.

O que Doria pode oferecer que não foi feito pelo PSDB em 24 anos?

Macris - Ampliar o Corujão da Saúde para o interior e o litoral, o trem intercidades, melhorar a logística urbana. Fazer uma política mais dura na segurança pública, colocar bandido na cadeia. A discussão sobre a privatização do sistema carcerário é extremamente importante. Colocar preso pra trabalhar é extremamente importante. O preso tem que pagar a sua conta. Pontos como esses eu gostaria de elencar.