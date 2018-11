Doria e Skaf devem ir ao segundo turno em SP, e França para de crescer, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) devem se enfrentar no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo, segundo os dados da pesquisa Ibope, divulgada neste sábado (6).

O levantamento, contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostra Doria com 32% dos votos válidos, ao passo que o emedebista encontra-se com 30%. No levantamento anterior, realizado na quarta-feira (3), o tucano tinha os mesmos 32% e Skaf, 28%.

Dada a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, o resultado é considerado empate técnico. Os votos válidos são aqueles contabilizados depois de os brancos e nulos serem descartados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB) estagnou e manteve-se com 18% dos votos válidos. Atrás dele vêm Luiz Marinho (PT), com 8%, Major Costa e Silva (DC), 4%, e Professora Lisete (PSOL), 2%.

Doria é o candidato com maior taxa de rejeição, com 31%. No caso de Skaf, 17% dizem que não votariam nele.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-04524/2018.