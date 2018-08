Doria e Skaf empatam em corrida para governo de SP, diz pesquisa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A corrida para o governo de São Paulo está empatada entre João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), de acordo com pesquisa CNT (Confederação Nacional do Transporte)/MDA divulgada nesta quarta-feira (8).

Doria tem 16,4% das intenções de voto, seguido por Skaf com 16,2%. Como a margem de erro é de 2,2%, ambos estão tecnicamente empatados. A pesquisa realizou 2.002 entrevistas, em 75 municípios de todas as regiões do Estado, entre os dias 02 e 05 de agosto, com 95% de nível de confiança.

Márcio França (PSB) está em terceiro com 5%, empatado com Luiz Marinho (PT), com 4,8%. Atrás, vêm LuLisete Arelaro (PSOL), com 2,8%. Os demais estão na casa de 1% ou não pontuaram.

No segundo turno, Skaf (29,7%) levaria vantagem sobre Doria (26,8%), embora estejam tecnicamente empatados, segundo a pesquisa. Em cenários com França e Marinho no segundo turno, tanto o tucano quanto o emedemista venceriam com voltas.

Para o Senado, Eduardo Suplicy (PT) segue bem na dianteira, com 24,2%. Atrás, viria Marta Suplicy (MDB), que anunciou que sairá da política e não concorrerá.

Brigando pela segunda vaga, empatados tecnicamente, estão Mario Covas Neto (Podemos), com 12,9% e Major Olímpio, com 11%.

A pesquisa abordou cenários com e sem a participação dos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O cenário sem Lula traria Jair Bolsonaro (PSL), com 18,9 e Geraldo Alckmin (PSDB), com 15%. Atrás, vêm Marina Silva (Rede), com 8,4%; Fernando Haddad (PT), 8,3%; Ciro Gomes (PDT) 6%; e Álvaro Dias (Podemos), 1,8%.

O cenário com Lula o petista à frente (21,8%), Bolsonaro (18,4%) e Alckmin (14%).