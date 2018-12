Doria espera sinal verde de Meirelles para anunciá-lo secretário do Governo de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), pretende anunciar nesta segunda-feira (10) o ex-ministro Henrique Meirelles, candidato derrotado do MDB à Presidência, como seu secretário da Fazenda no governo paulista.

O governador já fez o convite e está confiante de que ele aceitará. A resposta definitiva deve ser dada por Meirelles no final de semana.

Ex-presidente do Banco Central de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Meirelles foi também ministro da Fazenda do presidente Michel Temer. Deixou o cargo para concorrer ao Palácio do Planalto. Obteve 1,2% dos votos válidos.

Se a nomeação for confirmada, passará a ser o sexto ministro do governo Temer na equipe do tucano.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), foi anunciado para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

O atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD), ocupará a Secretaria da Casa Civil. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, será o titular da Cultura e o atual ministro da Educação, Rossieli Soares, ficará com a pasta equivalente no estado, assim como o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.