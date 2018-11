Doria indica que votará em Bolsonaro no 2º turno e diz que Skaf abandonou Meirelles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato tucano ao governo de São Paulo, João Doria, questionou se Paulo Skaf (MDB) "abandonou" o presidenciável Henrique Meirelles (MDB) ao anunciar apoio a Jair Bolsonaro (PSL) ainda no primeiro turno.

Ele também indicou que Bolsonaro, mas no segundo turno.

"Ele abandonou Henrique Meirelles antes de terminar o primeiro turno? Essa é uma nova forma de fazer política, né? Tem um candidato que é o Henrique Meirelles e vai apoiar o Jair Bolsonaro antes de terminar o primeiro turno. Cada um com a sua opinião com a sua versão", disse, em agenda de campanha em Cidade Tiradentes (zona leste de SP).

"Eu sigo com Geraldo Alckmin para a Presidência da República. No dia 7, voto no Geraldo Alckmin e peço voto ao Geraldo Alckmin. Mas quero deixar muito claro: a partir do dia 8 de outubro, segunda-feira, voto contra o PT", disse.