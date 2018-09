Doria quer ir para o segundo turno com Skaf, diz Márcio França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), avalia que João Doria (PSDB) prefere disputar o segundo turno da eleição estadual contra Paulo Skaf (MDB), e não contra ele.

"Ele está fazendo um esforço muito grande para ir com o Skaf [para o segundo turno]. Ele já escolheu, ele gostaria de ir com o Skaf. Primeiro, porque são parecidos", afirmou França nesta sexta (26), após visitar um prédio em obras da CDHU na Vila Santa Catarina, região sul da capital.

Segundo pesquisa Ibope divulgada na terça-feira (25), Doria e Skaf empatam tecnicamente no primeiro turno, respectivamente, com 22% e 24% das intenções de voto. França apareceu com 12%.

Em simulação de segundo turno, o instituto de pesquisa apontou vitória de Skaf, por 39% a 31%.

Ainda considerando esses números, França diz acreditar que Doria prefere Skaf num embate final. "Ele acha que tem muito mais chance. E eu entendo também, acho que ele tem razão. Ele vai mais tarde poder falar que o Skaf é do MDB, do Michel Temer, tem a Lava Jato. E comigo ele não tem como falar isso. O que ele vai ficar falando é que eu era gordo, fiquei magro, apoiava outros partidos", afirmou.

"Ele já sabe que é uma eleição, para ele [Doria], derrotada", disse o governador.