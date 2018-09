Doria tenta colar Skaf a Temer em debate na TV Gazeta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empatado com Paulo Skaf (MDB) na dianteira das pesquisas de intenção de voto para o governo de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou no debate da TV Gazeta, neste domingo (16), que o adversário esconde o presidente Michel Temer, presidente de honra do MDB, de sua campanha.

"Tenho feito campanha junto com [Geraldo] Alckmin. Não ha motivação para esconder Alckmin. É o meu candidato (à Presidência da República)", disse Doria.

Associar Skaf à impopularidade de Temer é uma estratégia considerada tanto por Doria como por Márcio França (PSB) para tentar desidratar as intenções de voto no presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias dos Estados de São Paulo).

A campanha do tucano passou a veicular uma peça de propaganda eleitoral na semana passada vinculando Temer a Skaf.

Skaf disse que não tem padrinhos políticos e disse que o candidato é ele. "Se for vontade de Deus e do eleitor, eu serei o governador", afirmou.