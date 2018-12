Doria troca comando da Sabesp e põe ministro de Temer nos Transportes de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo eleito, João Doria (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira (3), que trocará o comando da Sabesp e que mais um ministro de Michel Temer (MDB) fará parte de sua gestão a partir de 2019.

Engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP, Benedito Braga, que foi secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do governo Geraldo Alckmin, assumirá a presidência da Sabesp no lugar de Karla Bertocco.

Ministro das Cidades, o deputado federal Alexandre Baldy (PP) será secretário dos Transportes Metropolitanos de Doria. Ele trabalhará em parceria com João Octaviano, secretário municipal de Transportes que assumirá a pasta estadual de Logística e Transportes.

Baldy é o quarto ministro de Temer anunciado por Doria como secretário, após Gilberto Kassab (Casa Civil), Sérgio Sá Leitão (Cultura) e Rossieli Soares (Educação).

Braga e Baldy assumirão secretarias relacionadas aos temas mais delicados à administração estadual recentemente, a crise hídrica e o atraso em obras de mobilidade urbana.

Em entrevista coletiva, Doria e Baldy falaram em expandir as linhas de metrô por meio de parcerias com a iniciativa privada e com apoio de capital internacional. Afirmaram, também, que vão concluir as obras que atualmente se encontram inacabadas.

Sobre problemas hídricos, Braga disse que o estado está "muito bem".

"2018 foi tão ruim quanto 2014 do ponto de vista climatológico. E não passamos apuros porque o governo investiu em infraestrutura e incentivou a população a consumir menos água" disse, afirmando que a cidade está próxima do "risco zero" de passar por nova crise.

Doria também anunciou que a ex-secretária estadual do Meio Ambiente, Patricia Iglecias, assumirá o comando da Cetesb.