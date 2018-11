Doria vai ao Rio para gravar vídeo com Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Doria, vai ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (12) para gravar vídeos com o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro.

O PSDB de Doria se manteve neutro no segundo turno da corrida presidencial, após a derrota do tucano Geraldo Alckmin.

Dentro do próprio PSL o apoio a Doria não é consenso. Ele disputa o segundo turno do governo paulista com o atual titular da pasta, Marcio França (PSB).

O coordenador da campanha de Bolsonaro em São Paulo, o senador eleito Major Olímpio (PSL), já gravou vídeo de apoio a França.

Em alguns setores do PSL, Doria é criticado.

O encontro entre os dois acontece após Doria mandar o deputado Fernando Capez (PSDB-SP) ao Rio na quinta. Como emissário do tucano, ele conversou com o presidente do PSL, Gustavo Bebianno e acertou o encontro desta sexta.